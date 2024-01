Amaury Vergara le cierra la puerta a los naturalizados en Chivas: "Buscaremos el talento donde esté"

Las Chivas del Guadalajara siguen afinando detalles de cara al Clausura 2024, el cual comenzará el 13 de enero frente al Santos Laguna, a pesar de que el equipo tapatío se mantiene gestionando algunas altas y bajas en su mercado de fichajes.

Recientemente, el refuerzo que ha sonado para llegar al Rebaño Sagrado es el de Cade Cowell, teniendo que salir el propio Amaury Vergara a aclarar que el club no le abrirá las puertas a naturalizados, pero sí a aquellos futbolistas que hayan nacido en la República Mexicana o de ascendencia mexicana.

“Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, solo lo que me toca, no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros, en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sean nacidos o hijos de nacidos en México", comentó el presidente de las Chivas en entrevista para I am futbologia.

¿Qué jugadores no nacidos en México han vestido los colores de Chivas?

Ante la posible llegada de Cowell se estaría ampliando la lista de los jugadores no nacidos en México en vestir los colores del equipo tapatío, aunque algunos han jugado para diferentes países en lugar de la Selección Mexicana.

Los futbolistas que han vestido los colores de Chivas siendo no nacidos en México son Isaac Brizuela, Miguel Ángel Ponce, Jesús Padilla, Eric Ávila, Alejandro Zendejas, Gerardo Luis Mascareño Zarate, Friessen Wutteke, Santiago Ormeño y Leslie Ramírez.

