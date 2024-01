Rogelio Funes Mori sobre su llegada a Pumas: "Desde que me llamaron no lo dudé"

"Desde el momento en que me llamaron no dudé". Antes de partir a la CDMX, Rogelio Funes Mori confesó que en cuánto recibió la llamada de Pumas, no dudó en aceptar la oferta para llegar a un equipo muy grande.

"Ya los conozco, Pumas es una institución muy importante en el país, creo que es un equipo muy grande que siempre lucha por el campeonato, por su historia y por su garra. Desde el momento que ellos me llamaron, no dudé, yo quería seguir en el país", puntualizó Funes Mori.

En su salida de Nuevo León, el delantero argentino confesó que para llegar al equipo universitario rechazó una oferta de Gremio: "Hubo otras ofertas muy importantes que agradezco siempre a Gremio, que me abren sus puertas, pero también tenía que pensar en mi familia, tenía que pensar en mí y creo que la mejor decisión que tomé fue venir a Pumas".

Respecto a su despedida de Monterrey después de 8 años con la institución, Rogelio comentó lo siguiente: "me entrega al máximo, siempre di la vida por este club, siempre defendí la camiseta a muerte y no me reprocho nada, creo que dejé todo en cada partido, con aciertos o con errores, siempre busqué dejar el nombre de Monterrey en alto", finalizó.

