Chicote Calderón prometió cambiar tras su llegada a América : 'Seré una nueva persona'

Cristian ‘Chicote’ Calderón sabe que ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses tras algunas indisciplinas en Chivas, sin embargo, el defensor aseguró que buscará ser una persona distinta tras su fichaje con América.

“Es una nueva vida en América, seré una nueva persona, un nuevo jugador, que va dejar todo por este club y ese es mi propósito, sé que lo puedo lograr, no por nada llegué acá y responderle y no fallarle a las personas que me trajeron. Esa es la mejor forma de pagarles”, reveló el futbolista en entrevista para W deportes.

Además, a pesar de haber pasado gran parte de su carrera profesional en Guadalajara, el defensa mexicano asegura que América es la institución más grande de México, y se ha cumplido un sueño que tenía desde niño.

“Es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos. Tengo amigos que son americanistas a morir y me preguntaban que se sentía llegar acá. A lo mejor más adelante podría decirlas, pero ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño”.

Finalmente, Chicote sabe que llegará a competir por el puesto titular, con Luis Fuentes, quien renovó contrato con el club azulcrema. Aun así, el exjugador de Chivas aseguró que buscará ayudar al club de cualquier forma posible.

“Yo hoy vengo con la mentalidad de aportar. No sé si vaya a estar en la banca o de titular, eso es tarea del profe, pero hoy estoy feliz e ilusionado y ahora toca trabajar y apoyar al que le toque jugar para volver a ser Campeón”.

