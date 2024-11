Apertura 2024: ¿Cuáles son los números de los refuerzos de Chivas para este torneo?

A falta de dos juegos del final del Torneo Apertura 2024, los cuatro refuerzos que presentó Guadalajara, han sido poco considerados tanto por Arturo Ortega como por Fernando Gago, ya que solo dos han tenido actividad y el resto no ha sumado minutos en lo que va del semestre.

Entre los cuatro refuerzos de cara a la siguiente campaña han registrado un total de 395 minutos y 15 partidos disputados, aunque solo los aportan Fidel Barajas y Omar Govea, siendo Daniel Aguirre y Bruce El-Mesmari los elementos que no han sido considerados por el director técnico de Chivas.

Daniel Aguirre

El mexicoamericano procedente del LA Galaxy ha sido el único futbolista que no ha sumado minutos con Chivas, pues desde su llegada fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, apareció en la convocatoria para el partido en Leagues Cup y salió a la banca ante su ex equipo, sin embargo, no tuvo actividad.

Bruce El-Mesmari

El exfutbolista del América no ha registrado actividad en la Liga MX con Chivas, únicamente fue convocado previo a la fecha tres ante Querétaro y en la fecha 14 ante Puebla, sin embargo, no estuvo ni en la banca, hasta el momento es el único futbolista que no ha tenido actividad ni con Tapatío en la Liga de Expansión y no ha salido ni a la banca con el Guadalajara en primera división.

Omar Govea

El exmediocampista de Rayados es el futbolista que ha sumado más partidos con el Guadalajara. Ha disputado nueve partidos, sumando un total de 309 minutos, pese a ser el que más actividad tiene en su nueva etapa con Chivas, únicamente ha iniciado tres partidos como titular y bajo la gestión de Arturo Ortega ha registrado más actividad.

Fidel Barajas

El juvenil mexicoamericano, quien llegó procedente del Real Salt Lake, es el futbolista con segundo mejor registro de actividad de los cuatro refuerzos Rojiblancos, luego de que cuenta con seis partidos, cinco en Liga MX y dos más en Leagues Cup, sumando un total de 86 minutos.

