Brizuela sobre altercado con afición: "Pido disculpas, no son formas de contestar"

Isaac Brizuela se llevó los reflectores en la semana por un video que circuló en redes sociales donde se ve al jugador mandar callar a la afición. Es por eso que, tras el triunfo ante Necaxa, el ‘Cone’ aclaró la situación y pidió disculpas.

“El incidente que tuve se armó de más, fue solo un aficionado el que me gritó y a el fue al que le contesté. Pero no lo tuve que hacer, le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas porque no son formas de contestar”, sentenció el ‘Cone’.

Después de 10 jornadas, Chivas por fin pudo ganar, por lo que Brizuela destacó que por fin se rompió la racha negativa y que esta goleada se la dedican a la afición rojiblanca que nunca dejó de alentar.

Isaac Brizuela habló sobre lo complicado de lidiar con la racha negativa de @Chivas, incluyendo el altercado con un aficionado ayer. "Le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas porque no son formas de contestar"

“Cada semana esperas que se corte una racha negativa, a veces te preguntas hasta cuándo. Gracias a Dios, la afición ya se merecía este triunfo. Sé que llevamos torneos que no respondemos”, finalizó.

