Carlos Salcido: 'Me hubiera gustado tener un proceso formativo en Chivas como el de mi hijo'

La historia en Chivas continúa teniendo un protagonista de apellido Salcido. El exjugador y capitán del Guadalajara, Carlos Salcido, se sinceró con RÉCORD y admitió sentirse orgulloso de que su hijo, del mismo nombre, ha podido tener un proceso formativo completo en el Rebaño, donde incluso fue campeón hace unos días con la Sub 17.

“Creo que es otra parte que me da mucho gusto, porque hoy en día veo a mi hijo jugar y primero me da gusto verlo que le gusta, que le gusta cuidarse, mantenerse, la disciplina, que lo está tomando muy en serio. Que le duele cuando pierde, que le da gusto cuando gana, que no le da lo mismo. Tiene muchas cosas muy favorables y me da gusto que esté en Chivas.

“Muchas veces quisiera haber yo tenido esta fase que él está teniendo, porque él está en Chivas desde los 9 o 10 años y ha estado subiendo de categoría y va teniendo esta educación deportiva que muchas veces a mí me faltó por temas de la edad, que se me dio grande, pero me da gusto ver que disfruta lo que hace”, declaró el exmundialista a RÉCORD.

El medallista olímpico en Londres 2012 reconoció que suele acercarse a su vástago para darle algunas recomendaciones, aunque está convencido de que aprendió a través de la observación, ya que siempre trató de predicar con el ejemplo.

“Creo que los consejos los ha visto personalmente, los ve en casa. Trato de siempre separar lo que es el padre de familia y algún consejo que le pueda dar futbolísticamente hablando. Él está en una edad de esas esponjitas de absorber todo y en este crecimiento de fuerzas básicas donde Chivas lo trabaja muy bien.

“Me toca hacer la parte del padre, de consolarlo cuando está triste, la feliz de que juegan de que gana, de que lo disfruta cuando hace bien las cosas. Trato de dejarlo crecer, creo que él en mi vio muchas cosas, como el cómo se cuidaba uno, qué hacía, que no hacía para tratar de con este ejemplo, de no decir tanto, decir más o menos lo que tiene qué hacer. Hoy en día va entendiendo bien esta parte”, concluyó el campeón en el Clausura 2017.