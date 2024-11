Chicharito Hernández habló sobre Fernando Gago: "Se comportó de manera poco ética"

Esta semana se reanuda la Liga MX y en uno de los encuentros del Play-In, las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío donde, previo a este encuentro, Javier Hernández mandó un mensaje muy especial.

'El Chicharito', en entrevista exclusiva para TUDN, habló sobre la salida de Fernando Gago, técnico que abandonó al Rebaño para convertirse en entrenador de Boca Juniors, asegurando que se comportó de manera poco ética.

"No evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros, esa es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad, porque a nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad... son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable eso lo que hace un líder", comentó Hernández.

Chivas buscará acceder a la Liguilla, pero, para esto, tendrá que vencer a los Rojinegros y esperar al perdedor del encuentro entre los Xolos de Tijuana y las Águilas del América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Pablo García: “Los Clásicos se pusieron muy fríos, antes con declaraciones la gente se prendía”