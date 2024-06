Chicharito sobre si se distrae en la Kings League: 'No sean mentes cerradas; hay que cambiar ya'

En un reel publicado a través de su cuenta de Instagram, Javier 'Chicharito' Hernández respondió a las críticas hacia su persona, luego de que se asegura que el delantero del Guadalajara se 'distrae' al realizar streams y participar en la Kings League, motivo por el que pidió a sus seguidores no tener la mente cerrada, ya que aseguró que el realizar esto no el afecta y le ayuda a conectar con la gente

"Estoy en qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción. Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, viendo un partido de futbol, viendo una película. ¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Si creen eso, creo que me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente.

"La vida no es así, la vida es así. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas y como lo fue Lele y Galaxy en la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams. Lo único que quiero aquí es que no necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito que nada, pero que no sean mentes cerradas. Hay que cambiar ya de esto", aseguró.

De igual manera, confirmó que es muy poco el tiempo que le dedica a los streams y la Kings League, motivo por el que, en lugar de afectarle, es benéfico para él, ya que aseguró conecta con mucha gente, además de que le sirve como ejercicio para seguir disfrutando la vida.

"De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas. Que, porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días, pero por 3, 4 horas en un día o a veces más vaya a afectar el jugar futbol. Me encanta mucho hacer streams, simple y sencillamente por dos razones. Una, porque creo que me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y que le interesa verme aquí a pendejear y haciendo videojuegos.

"Y la segunda es porque a mí me sirve como un ejercicio de mostrarme, mostrarme auténticamente, lo que no se da en cuenta que esto es vida. Esto a mí me nutre, esto a mí me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar, a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida que solamente hay una y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más", concluyó.

