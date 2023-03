Chiquete previo al Clásico Nacional: "También vamos a ganarle al América"

Jesús Orozco Chiquete es consciente que prueba que se presenta, prueba que Chivas supera de manera satisfactoria. El Rebaño Sagrado avanza con paso firme y está próximo a encarar el juego más importante del torneo: el Clásico Nacional ante América y el objetivo es uno, quedarse con la victoria.

El defensa rojiblanco tiene confianza en su equipo y sabe que ante las Águilas el triunfo no es negociable, su equipo ha demostrado que tienen las armas para continuar en ascenso y aunque tienen la mira en Puebla, también piensan en sacar los tres puntos contra la escuadra azulcrema.

“La semana que viene es muy importante, vamos a ir a Puebla a sumar, a ganar y también vamos a ganarle al América, vamos con todo. Creo que sí (Chivas es una realidad), pero vamos como dice el profe, partido a partido, a seguir trabajando y que no le bajemos”, declaró para TUDN.

La convicción es clara, y la visión no solo la tiene el entrenador Veljko Paunović, también está impregnada en cada uno de los jugadores, y el Chiquete lo dejó en manifiesto al asegurar que no tienen límites, y conforme avance el torneo buscarán la mejoría en cada partido ahora ya no solo en calidad de visitantes, también al jugar en casa.

“Orgulloso por el trabajo del equipo. Este es el camino, hemos demostrado que estamos para grandes cosas y vamos a seguir por más partido a partido. Este equipo no tiene límites, nos deja muy satisfechos, nos tenemos que hacer fuertes en casa y a seguir sumando. Si ganamos todos, vamos a estar entre los primeros cuatro”, finalizó.

