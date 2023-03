Víctor Guzmán continúa siendo factor clave para Chivas. El capitán rojiblanco volvió a marcar gol, registra cinco anotaciones y dos asistencias en este torneo, pero aún con su buen rendimiento no fue considerado en la primera convocatoria de Diego Cocca con la Selección Mexicana, algo que no hace más que impulsar al ‘Pocho’ a trabajar y mejorar, así lo dejó saber el entrenador Veljko Paunovic.

“Me encanta la coherencia que ha tenido con lo que ha dicho y cómo ha jugado hoy. Me dijo ‘profe, lo que quiero es jugar bien para mi club, he pasado por esta situación y sé que teniendo actuaciones buenas me va a dar oportunidad con la Selección’. Me encanta ver el rendimiento que tiene, él habla en el campo, estoy orgulloso de tener un jugador con esa humildad y el compromiso con nuestras Chivas”, dijo en conferencia.

Por otra parte, el estratega del Rebaño Sagrado destacó el buen funcionamiento que ha demostrado su equipo, pero también dejó ver que tiene la ambición de buscar más porque aseguró que su plantilla tiene la capacidad para elevar su nivel.

“Contento, pero no satisfecho. Queremos disfrutar de la victoria, de una gran actuación, conjuntamente con una gran unión con nuestra afición y queremos seguir ganado. Estoy convencido de que este equipo puede jugar más y quiero más. Ser más determinantes cuando legamos al área, es un trabajo que seguiremos haciendo”, dijo.

