Chivas: Chapo Sánchez aseguró que el Rebaño merecería tener al menos dos puntos más

Jesús Sánchez considera que Chivas merecería tener, al menos, dos puntos más. El Chapo piensa que, si se tratará de un asunto de justicia, el Rebaño debería estar mejor colocado en la tabla general, aunque sabe que el lugar en el que están es producto de lo que han hecho en el campo.

“Creo que de merecer sería un par de puntos más, pero sabemos que el futbol es de hacer, no merecer. Debemos corregir lo que nos ha afectado para no tener esos puntos. No existe otra línea más que el trabajo”, declaró el lateral en conferencia.

El futbolista con el dorsal ‘17’ destacó que un equipo como el Guadalajara nunca está conforme con lo que tiene, por lo que deben de redoblar esfuerzos para poder mejorar y estar en los primeros planos.

“Nunca estamos satisfechos, siempre queremos más. La concentración ha sido parte importante de los errores que hemos tenido. Debemos estar más atentos y poner atención en esos aspectos para conseguir los puntos que deseamos”, puntualizó.

Con respecto al duelo contra Pachuca, Jesús Sánchez aseguró que sería un error menospreciar a los Tuzos por su baja cosecha de puntos, ya que al analizarlos se han percatado que suelen tener buenos partidos, por lo que deberán ser contundentes a la ofensiva.

“Sabemos que es un equipo intenso, si bien no han conseguido más puntos, no han jugado mal. Tenemos que estar muy concentrados y aprovechar las oportunidades que tengamos. Ser intensos, porque es un equipo que juega con alta intensidad”, finalizó el Chapo.