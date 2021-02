Ricardo Peláez: 'Sin duda no ha sido el inicio de torneo que esperábamos'

Con seis puntos en el mismo número de Jornadas del Guard1anes 2021, las Chivas se ubican en la posición 12 de la tabla general, lo cual no es del agrado del técnico deportivo del club tapatío, Ricardo Peláez.

"Sin duda no ha sido el inicio que esperábamos y no ha habido pretextos porque tuvimos el tiempo suficiente para, una vez concluido el pasado torneo donde llegamos a Semifinal y fuimos eliminados por el finalmente campeón León, tuvimos tiempo para dar descanso a los jugadores, para hacer una pretemporada en Cancún, hicimos bien la pretemporada y no tuvimos el inicio esperado en lo deportivo en cuanto a resultados", reveló Peláez en entrevista para Fox Sports.

"No hemos encontrado todavía el futbol con el que terminamos jugando el pasado torneo, por diversas circunstancias, no hay pretextos, no ha sido el inicio que esperábamos, pero afortunadamente ha habido una buena reacción en el grupo", añadió el directivo.

A pesar del inicio complicado, Peláez Linares aseguró que el club rojiblanco no tiene pretextos para pelear por el título.

"Aquí no hay pretextos, hay que trabajar fuerte, corregir, en la medida de los posible lo más rápido que se pueda, porque como dije en su momento, Chivas tiene la obligación permanente de estar entre los mejores equipos, clasificarse por obligación, ya no como objetivo, y pelear por el título permanentemente", sentenció el director deportivo.

