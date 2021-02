Chivas: Confirmó negativo a Covid-19 de Antuna, pero seguirá en observación

Uriel Antuna abandonó el microciclo que realizó la Selección Mexicana Sub 23 en el CAR porque dio positivo en las pruebas de Covid-19; sin embargo, salió negativo en las últimas pruebas que le realizó Chivas.

El conjunto tapatío informó por medio de un comunicado que su jugador ya no estará aislado y que podrá reintegrarse a los trabajos grupales.

“La comunicación entre el Club Deportivo Guadalajara y la Liga MX ha sido estrecha en todo momento, y con base en el historial de pruebas (PCR, antígeno y de anticuerpos) aplicadas hasta el momento, la Comisión de Epidemiología de la Liga MX determinó que Uriel siga bajo monitoreo constante, pero podrá participar de manera regular en las actividades del equipo”.

El Rebaño Sagrado indicó que el caso del ‘Brujo’ fue bastante peculiar, pues primerio dio positivo y después dio negativo. De acuerdo al documento, el extremo de 23 años de edad sigue siendo inmune, pues en julio del año pasado sí se enfermó de coronavirus.

“Una vez bajo el resguardo del Departamento de Ciencias del Deporte del club, se le aplicaron otras pruebas para confirmar su estatus. Los resultados arrojaron un negativo y la presencia de anticuerpos IGG, que indican que el jugador sigue inmune después de haber contraído el virus hace algunos meses”.

Uriel Antuna se perdió el microciclo de la Selección Mexicana Sub 23 y su lugar fue ocupado por Paolo Yrizar; no obstante, si no ocurre algo extraordinario, podrá tener acción en el juego del lunes entre Chivas y Pachuca.

Hace unos meses, el mediocampista rojiblanco contrajo el virus y vivió momentos sumamente complicados, pues presentó varios malestares, los cuales fueron documentados por su esposa.

