Fabián Castillo: 'El VAR le quita mucha picardía al futbol'

El jugador de Tijuana, Fabián Castillo aseguró que está en desacuerdo con el sistema de videoarbitraje, pues le quita la emoción al futbol y en muchas ocasiones se equivoca.

“Nunca he estado de acuerdo en que exista el VAR en el futbol, yo creo que eso le quita mucha picardía al futbol”, fue tajante el cafetalero.

Castillo marcó su primer gol en el actual torneo Clausura mexicano en la sexta fecha y así ayudó al Tijuana a vencer al León.

"El gol me llena de confianza, porque hace rato quería hacerlo, no se me había dado, a pesar de que había tenido oportunidades. Afortunadamente ya se dio y estoy muy contento porque sólo con esa confianza podré lograr ese sueño".

Tijuana ocupa el tercer puesto con 12 puntos y se mantiene invicto con tres triunfos y tres empates.

"Hasta el momento nos han salido bien las cosas y eso nos da confianza para seguir proponiendo nuestro fútbol, no escondernos en ningún estadio y salir a proponer sin miedo a perder el invicto", dijo el colombiano.

