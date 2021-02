Chapo Sánchez: 'Chivas ya detectó errores que nos costaron puntos'

En Chivas ya se realizó un autoanálisis y se detectaron los errores que les han impedido conseguir puntos. El lateral del Guadalajara, Jesús Sánchez, aseguró que ya saben qué aspectos mejorar, en donde destacó el tema de la concentración.

“Hemos tenido errores muy puntuales que nos han costado goles en contra y lo tenemos bien detectado. Son desconcentraciones que no nos han permitido cosechar más puntos. Tenemos que trabajar y concentrarnos en tratar de mejorar esas cosas”, explicó el zaguero en conferencia.

Consciente de que los resultados no los han acompañado en el Estadio Akron, el Chapo aseguró que el equipo trata de mostrar el mismo rendimiento en casa como fuera de ella, por lo que tratarán volver a la senda de la victoria este lunes.

“Nosotros tratamos de salir a ganar de visita como en casa. Lamentablemente en casa no se nos han dado los resultados, pero tratamos de mantener la misma línea. Tenemos la oportunidad en Pachuca y vamos a buscarla”, detalló.

Pese al mal arranque del torneo que han tenido, Sánchez aseguró que en el interior del vestidor se sigue trabajando de manera adecuada para revertir esta situación.

“El equipo viene trabajando bien. Sabemos que no estamos en la posición que quisiéramos, pero seguimos trabajando para ello. No existe otra línea más que corregir los aspectos que no nos han permitido cosechar más cosas”, culminó el lateral.

