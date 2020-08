Chivas: Chofis López reveló que rechazó ofertas porque desea callar a sus detractores

Eduardo López reveló que recibió ofertas importantes para continuar su carrera en otro club, pero permaneció en Chivas porque desea callarle la boca a sus detractores.

“Me salieron muchísimas oportunidades aquí en México y Estados Unidos. Me salió una oferta muy buena económicamente donde ya podría tener mi futuro asegurado, pero no lo vi así, lo vi de que tengo un reto aquí y me gustaría callarles boca a todos esos, con todo respeto, a toda esa gente que habla muy mal de mí. A final cuentas es gente que no ubico, que no sé quiénes son”, declaró el '10’ del Guadalajara a TUDN.

La Chofis aseguró que no entiende a la gente y el motivo de sus críticas, por lo que prefiere mantenerse en silencio y enfocarse en su trabajo.

“Ya me da risa, porque digo ¿qué hago? Ni digo nada. Lo único que hago es me quedo callado y trabajo”, explicó.

El contrato de López concluiría el próximo mes de diciembre, pero la directiva encabezada por Ricardo Peláez, junto con la gente del futbolista lograron llegar a un acuerdo hace unos meses para extender su vínculo con el Rebaño hasta el 2022.

