Chivas: Dividido entre los que apoyan a Vucetich y los que ya no

Chivas está dividido. En las entrañas del Guadalajara hay una serie de diferencias entre diversos personajes que podrían explicar el porqué el conjunto rojiblanco no ha podido despuntar en este Guard1anes 2021.

Una fuente contó a RÉCORD una serie de detalles sobre la actualidad en el seno rojiblanco, donde todos están involucrados. Por ejemplo, Víctor Manuel Vucetich no se sintió respaldado por la directiva cuando se le anunció que no llegaría ningún refuerzo que solicitó, ni en las posiciones que él requería.

El Rey Midas consideraba como fundamental la incorporación de un enganche para poder desplegar la idea futbolística que consideraba ideal para una plantilla como la del Guadalajara.

Otro frente lo protagonizan los futbolistas, quienes, según la fuente mencionada, están divididos en dos grupos: el primero que está dispuesto a todo para cumplir con su profesión y respaldando en todo momento al entrenador, mientras que el segundo, que no está peleado con el resto de sus compañeros, pero no está a gusto con el estilo de juego impuesto por el timonel tamaulipeco ni con su metodología de trabajo.

Debido a esto es que Vucetich ha modificado recurrentemente a su once, tratando de encontrar el cuadro que rinda como él desea, además de que no ha podido encontrar la manera de convencer nuevamente a toda la plantilla para la obtención de resultados.

La directiva no se ha quedado cruzada de brazos, ya que el Director Deportivo, Ricardo Peláez, también está consciente de que su puesto está en juego, por lo que ha hecho énfasis en que los jugadores están en evaluación constante, abriendo la puerta a una desbandada de futbolistas en verano, donde estarían una o dos 'vacas sagradas' de la plantilla.

El mismo directivo al no tener certeza sobre qué sucederá en el futuro, no ha comenzado a sondear a nuevos candidatos para el banquillo rojiblanco, ya que sabe que el receso de verano es largo y contaría con tiempo para elegir al nuevo ‘pastor’ en caso de que el Rey Midas no corrija el rumbo.

El mismo presidente del Rebaño, Amaury Vergara, ha expresado su molestia en el interior del club por las exhibiciones mostradas en el torneo; sin embargo, pedirá que le rindan cuentas cuando concluya la participación del Rebaño, ya sea en fase regular, repechaje o Liguilla.

