Chivas: Fernando Beltrán confesó que el Covid mermó su rendimiento físico

Fernando Beltrán reveló que el coronavirus que padeció hace algunas semanas le ha afectado en su rendimiento físico, por lo que ha tenido que trabajar más para poder retomar su mejor versión.

“Sigo en ese proceso de recuperación, buscando mi mejor versión, me ha costado muchísimo. Salí negativo y gracias a Dios pude jugar desde Juárez, pero sé que este no es mi mejor futbol.

“Me ha costado muchísimo terminar los partidos, me ahogo mucho, eso me dejó el Covid, pero estoy trabajando en ello, haciendo dobles sesiones para recuperarme lo más rápido posible. En Toluca me costó muchísimo más por la altura, pero sigo trabajando”, explicó en conferencia.

El ‘Nene’ admitió que el Guadalajara no ha tenido el funcionamiento esperado en el arranque del torneo, ya que considera que el Covid-19 mermó demasiado el rendimiento colectivo.

“No era el inicio que queríamos, el equipo siempre quiso empezar ganando, sacar los puntos de los primeros partidos, es importante ganar y sumar, pero el equipo no ha podido estar completo, esa es la verdad. Hubo muchos con Covid y eso ha afectado. Hemos sumado en visitas complicadas y el equipo va de menos a más”, puntualizó.