Chivas: Beltrán opinó que las ausencias no fueron el motivo de la derrota vs Toluca

El mediocampista de las Chivas, Fernando Beltrán, aseguró que el caso de indisciplina cometido por Alexis Vega y Uriel Antuna ha quedado en el olvido, por lo que negó que haya sido factor para la derrota sufrida el domingo contra Toluca.

“Eso ya se olvidó, totalmente. Ya pasó, le dimos la vuelta a la página desde el día siguiente. Como equipo sabíamos que debíamos estar concentrados porque teníamos que ir a Toluca a ganar, las cosas no se nos dieron, pero no porque nos haya afectado. Lo que pasó fue que no la metimos, el equipo estuvo muy bien dentro del campo.

“Si el equipo sigue así y todos nos metemos, nos concentramos, nos exigimos, las cosas se van a dar solas porque estamos haciendo bien las cosas. Confío mucho en el equipo y esto va a salir adelante. No estamos mal, pero sí vamos en mejoría, vamos de menos a más”, explicó.

El Nene admitió que le sorprendió la situación de sus compañeros; sin embargo, sabe que no debe juzgarlos ya que la plantilla ya cerró filas y reiteró la confianza en Antuna y Alexis.

“Fue algo que me pegó mucho, porque son buenos compañeros y amigos. El saber que pasaron ese tipo de cosas. Los entiendo, cometieron un error, lo saben, no soy nadie para juzgarlos, los apoyo y estoy con ellos a muerte. Aportan muchísimo dentro del campo. Ya se habló con ellos, el grupo, Peláez, Vucetich. El profe los necesita y sabemos que debemos apoyarlos, somos una familia y estamos más unidos que nunca.

“No nos pegó como a lo mejor en otro grupo hubiera pegado. Se tomó la decisión de apoyarlos, creemos mucho en ellos, tenemos mucha confianza en ellos. Trato de llevar mi carrera limpia, ser un futbolista que no tenga ese tipo de cosas, trataré de que no pase”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTUNA Y VEGA REGRESAN CON CHIVAS GANANDO LA MITAD DE SU SUELDO.