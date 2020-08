Chivas: Jugadores pidieron reincorporar a Vega y Antuna, reveló Jesús Molina

El capitán de las Chivas, Jesús Molina, reveló que él, en representación de la plantilla de jugadores, solicitaron a la directiva la reincorporación de Alexis Vega y Uriel Antuna tras su acto de indisciplina de la semana pasada, ya que el mediocampista considera que están conscientes de su falta.

“Me gusta que tenemos esa comunicación con ellos, con el cuerpo técnico, con la directiva, sabemos de que podemos hablar, hacer peticiones en este sentido de Uriel y de Alexis, de que necesitamos de que ellos estén con nosotros.

“Son jugadores importantes, están arrepentidos, que saben que se equivocaron y demostrar que quieren esa oportunidad. Me responsabilizo con ellos de que eso no va a volver a suceder y en caso de que pasara yo soy también responsable y me tendría que hacer cargo de las consecuencias”, explicó el contención rojiblanco en conferencia.

El futbolista que el lunes cumplió 13 años como profesional, dejó entrever que no ha habido una respuesta oficial de parte de la directiva, a quienes dijo comprender su molestia; sin embargo, destacó que confía en los jugadores y en que todos merecen una segunda oportunidad.

“En caso de que hayan escuchado nuestra petición, obviamente que la directiva y cuerpo técnico, al igual que en nosotros, hubo molestia, pero esperemos que nos escuchen porque necesitamos de todos.

“Somos una familia, ellos reconocen que se equivocaron, lo vi en sus ojos, quieren ser parte del equipo, ganarse un lugar, pero es importante que estemos todos juntos, unidos, que nos respaldemos. Tenemos que aprender de esos errores. Saben de la responsabilidad que conlleva que vuelvan a cometer una indisciplina porque nos llevarían entre las patas a todos”, explicó Molina.