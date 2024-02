Mauro Garfias y su inspiración en la chamarra de Chicharito; ¿El amuleto para que llegue la 13?

Una noche histórica como la que se vivió el sábado 27 de enero en el Estadio Akron durante la presentación de Chicharito, merecía un outfit especial y el encargado de confeccionar la chamarra conmemorativa fue Mauro Garfias, diseñador mexicano que ha ganado un nombre importante en el mundo de la moda gracias a sus colaboraciones con Lacoste, Puma y la NBA

Mauro Garfias cuenta como fue que el Rebaño Sagrado lo contactó para hacer esta pieza tan especial, pues aunque al principio no sabía que iba a ser para Javier Hernández, sabía que era algo especial.

"Me contactaron por Instagram, me llegó un mensaje tres semanas antes de que llegara Chicharito a Chivas. Una persona del equipo de marketing, me dijeron, nos interesa una pieza tuya, pero no me dijeron de qué se trataba, después me mandaron un memorándum de confidencialidad", contó el diseñador en palabras para RÉCORD.

LA CHAMARRA, ¿EL AMULETO DE LA SUERTE PARA EL TÍTULO DE CHIVAS?

Mauro Garfias ha diseñado piezas para el mundo del freestyle y en varias ocasiones raperos como Aczino se han coronado con una prenda diseñada por él, por eso ahora bromea y espera que con esta chamarra pueda llegar la 13 de Chivas.

"El día del partido contra Toluca publiqué, ojalá que se cumpla la cábala y ganen y ganaron ese día. Entonces ojalá este torneo sea el bueno. Tengo mi racha, he vestido raperos y quedan campeones. Además, Amaury me dijo que era muy cabalero, y que no era coincidencia que estuviera en un momento tan especial como la presentación de Chicharito, concluyó.

¿EN QUÉ SE INSPIRÓ MAURO GARFIAS PARA HACER LA CHAMARRA DE CHIVAS A CHICHARITO?

Mauro Garfias platicó la inspiración del diseño de Chivas, destacando que quería mezclar elementos actuales con pasados, para que todas las generaciones se sintieran identificadas.

"Decidí que fuera algo muy clásico, que no estuviera en tendencia, que no estuviera sobrecargada, pero que sí se viera mi estilo de deconstrucciones de las cosas, para crear una nueva. Agarré varios uniformes de Chivas, chamarras, prendas de entrenamiento y a partir de ahí diseñé la chamarra. La hice en una semana", comentó

"Quería hacer algo muy clásico, una chamarra de trabajador, porque Chivas es el equipo del pueblo, y quería algo con lo que se identificara la gente, no quería algo tan exagerado. Una chamarra con cierre, cuello, tipo camisa como con un forro. Después agarré los colores, las rayas rojiblancas tenían que ir al centro, el escudo oficial y el detalle del Club Unión que era el que se usaba antes de que fueran las Chivas, quise darle ese toque histórico bordado a mano para darle esa sensación de los primeros jerseys tejidos, agregó.

"Es algo tradicional, con una deconstrucción, una mezcla de lo antiguo como nuevo, para que todos se sintieran identificados, desde niños hasta adultos", finalizó.

Cabe la pena mencionar que únicamente se hicieron dos piezas de la chamarra, la que se quedó Chicharito y otra que será puesta en subasta con fines beneficos.

CHICHARITO, UNA GRAN PERSONA DETRÁS DEL JUGADOR

Mauro Garfias comentó que le sorprendió ver a Javier Hernández, pues pensaba que sólo entregaría la pieza. Sin embargo, contó que el club lo invitó a ver la presentación como invitado especial y lo agradable que fue el trato de Chicharito.

"Fue algo de ensueño, me presentaron a todo mundo, vi al Bofo Bautista, a Ramón Morales. Cuando llega el momento que firma Chicharito firma la chamarra y me saluda, me dice 'me encantó', es algo que hasta el día de hoy no asimilo", platicó.

"Yo tenía una impresión de Chicharito de que era una superestrella, pero ya cuando está contigo y lo saludas es una persona muy cálida, te habla de tú a tú, para nada presumido, es muy abierto y me impresionó que él me dijera que nos tomaramos la foto del recuerdo. La gente puede tener otras opiniones, pero a mí me pareció una persona increíble", confesó.

Además, Mauro, quien ha estado presente en grandes eventos, aseguró que nunca había vivido una atmosfera como la de ese día, pues todo se vivió de una manera muy especial.

"Me toco ver como la gente lloraba con los videos de Chicharito, yo he estado en eventos internacionales, pero nada que ver con lo que se vivió en la presentación, ni un partido se vivió con esa intensidad, parecía una película. La presentación parecía un cumpleaños para él, todos lo felicitaban, todo era muy top", relató.