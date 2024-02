Chivas: 'Tiburón' Sánchez le propuso a Jorge Vergara contratar jugadores extranjeros

El emblemático exjugador de Chivas, Joel 'Tiburón’ Sánchez, confesó en una entrevista con Ricardo La Volpe, que le propuso a Jorge Vergara comprar futbolistas extranjeros para el conjunto de Verde Valle.

Sánchez le ofreció en ese entonces a Jorge contratar jugadores no nacidos en México para utilizarlos como moneda de cambio y así fichar a los futbolistas mexicanos que en ese momento sobresalían, sin embargo, el mismo ‘Tiburón' aseguró que Jorge Vergara le dijo que no era ‘lógico' lo que decía.

“En algún momento propuse en Chivas que compraran extranjeros. Estaba el señor Jorge Vergara todavía y casi me echa. Deja te desgloso un poquito, porque estaba enredoso lo que le propuse: que comprara para Puebla, San Luis, Querétaro, los pusiera a jugar y eran monedas de cambio para después agarrar a las figuras mexicanas que sobresalen. Me dijeron que no estaba lógico lo que decía". En esa misma reunión dijeron que no estaba lógico lo que decía”, comentó Sánchez en entrevista.

Asimismo, Joel afirmó haberle presentado un proyecto para la formación de los próximos futbolistas mexicanos.

"Hace unos 8 años presenté el proyecto para la formación de jugadores, escauteo con un listado importante de exjugadores que le entienden, que saben lo que hay que exigir, y que los chavos llegaran con ese momento justo de cocción", describió.

