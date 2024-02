Alfio Basile señala a Fernando Gago de sacarlo de la Selección de Argentina

Alfio 'El Coco' Basile fue entrenador de la Selección de Argentina en dos etapas, la primera de 1991 a 1994 y la segunda del 2006 al 2008, siendo la primera vez que Basile no culminaba un proceso de cara a una Copa del Mundo con el seleccionado sudamericano.

Después de 16 años, el ahora director técnico retirado confesó la verdadera razón por la cual renunció a su puesto, señalando a Fernando Gago, entonces jugador, y a Diego Armando Maradona, que terminaría dirigiendo a la albiceleste para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

"Messi no. No tuvo nada que ver, ni hablaba. Era más bueno que el pan. Vi que había un movimiento entre los players y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual. Yo venía podrido con un par de jugadores. Gago estaba en ese grupo, sí. Estaba en la rosquilla Gaguito. Como siempre era Mascherano el titular, él quería jugar. Y con Maradona de amigo…", comentó el también exentrenador de América para Radio Colonia (AM 950).

Basile, que ganó dos Copas América con la Selección de Argentina y dirigió la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, renunció entre mucha polémica, donde todo apuntaba a que Lionel Messi fue quién comenzó la revolución contra Basile.

