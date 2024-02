Mascareño: “Con Jorge Vergara y ‘Tuca’ seguramente las cosas se hubieran dado con Chivas"

El exfutbolista de Chivas, Gerardo Mascareño, aseguró que, bajo el mando del expropietario del Guadalajara, Jorge Vergara y con Ricardo Ferretti de entrenador, se hubieran dado las cosas en el conjunto Rojiblanco, luego de que reveló lo complicado que fue el llegar al Rebaño Sagrado en 1998 tras haber nacido en los Estados Unidos.

“Yo creo que sí, tuve un buen rendimiento, buenas participaciones, si hubiera estado Jorge Vergara y ‘Tuca’ de entrenador seguramente las cosas se hubieran dado con Chivas, para mí un entrenador como ‘Tuca’ con las cosas de cancha que él quiere yo me hubiera desempeñado muy bien en el equipo”, señalo.

De igual manera, Gerardo Mascareño reveló que Ricardo Ferretti contaba con él para que continuara en Chivas, sin embargo, ante la presión que existía sobre el jugador tras haber nacido en Estados Unidos, la entonces directiva del conjunto Rojiblanco determinó entregarle su carta al futbolista para no continuara con el Guadalajara.

“Yo hablé con ‘Tuca’ Ferretti cuando terminó el torneo, porque tuve un buen torneo, y me dijo que me iba a quedar, que íbamos a trabajar en algunas cosas y a la semana siguiente me habló la directiva y me dijo: ‘sabes que te vas, acá esta tu carta y listo’, yo ya no hablé después con ‘Tuca’ pero él me había dicho antes que no me dejaría ir. Probablemente, y es un tema que nunca hablé aparte, que la directiva le dijo a ‘Tuca’ que me tenía que ir sí o sí, y ya ‘Tuca’ no me lo dijo, pero una semana antes él me había dicho que me iba a quedar”, agregó.

Al final detalló que existió un rumor de que el motivo principal por el que no salió antes de Chivas, fue gracias a que existió presión por parte de los padres de familia en las escuelas del Guadalajara en Estados Unidos, ya que el ver las criticas sobre Mascareño, sus hijos tampoco podrían jugar en el Rebaño Sagrado.

“Después supe que me dejaron jugar, porque en las escuelas de Chivas en los Estados Unidos, los papas decían: ‘Estoy pagando tanta lana para que mi hijo este en la escuela acá y tiene la misma situación de Mascareño, porque no va a poder jugar en Chivas cuando se lo lleven para México’ entonces te digo de esa presión que escuché se generó no sé si sea cierto, de eso dijeron que este we termine este torneo y se va, eso fue lo que yo escuché, pero fue un tema de escritorio, que de los aficionados, ‘Tuca’ o mi rendimiento”, concluyó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: REAL MADRID SOLICITA A LALIGA CAMBIAR FECHA DE PARTIDO POR CONCIERTO DE TAYLOR SWIFT EN EL BERNABÉU