'Como familia nos quedó claro, no alinear objetivos es grave': Amaury Vergara

Hubo momentos difíciles, fallas que derivaron en enseñanzas para Amaury en estos 18 años de la familia Vergara en Chivas. Los sabe, los tiene identificados y confía aprovecharlos para el provecho del Guadalajara: “Algo que celebro que el club tiene, y que lo perdió por un tiempo, es una estructura de responsabilidades en el grupo directivo del club, con funciones claras. Hoy los directores que tenemos están alineados a los valores y objetivos de Chivas. Debo estar vigilante que las personas que llegan verdaderamente quieran crean en las metas trazadas.

“Nos quedó claro como familia, que cuando no están alineados a los objetivos de Chivas, puede ser grave, que una persona en una posición importante no sepa bien en dónde está. Para eso creamos una estructura más institucional, comités, procesos, una cultura en la que dimos un brinco cuántico; estamos eliminando estos caudillismos, formas de operar individuales que no van acorde a los intereses del club. Lo aprendimos y va a ayudar a dar resultados.

“Otra que aprendimos es la comunicación. Hubo situaciones en las que jugadores se pudieron haber ido de otra forma, estoy comprometido a acabar con esas salidas penosas de algunas figuras. Vamos a crear una cultura de franqueza, que cuando se va a retirar un jugador lo haga bien, y que continúe su carrera en nuestra institución, que Chivas sea una oportunidad en su futuro”, comparte Amaury en entrevista para RÉCORD.

Hoy se cumplen 18 años de la familia Vergara en el Club Guadalajara, los primeros, y la visión está puesta en conquistar nuevos retos con el equipo más popular del país. Palabra de Amaury Vergara.

