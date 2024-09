David Faitelson revienta fichaje de Chicharito con Chivas: 'Ha sido un fiasco'

Javier Hernández no ha cumplido con las expectativas desde su llegada a Chivas, al menos así lo ve David Faitelson. El periodista de TUDN asegura que la llegada del histórico delantero no solucionó los problemas del equipo, además, no ha podido mantenerse sano.

Desde su llegada la temporada pasada, Chicharito sólo ha podido disputar 15 partidos aportando sólo una anotación y una asistencia. En este mismo tiempo se ha ausentado nueve partidos por lesión.

Ante el bajo rendimiento del futbolista mexicano, David Faitelson aseguró que el regreso de Chicharito a Chivas ha sido un ‘fiasco’ pues ha aportado más en la venta de playeras que en los resultados del equipo.

"Lo que buscó Chivas para solucionar este problema no le ha funcionado, lo de Chicharito, con todo respeto, ha sido un fiasco, una frustración absoluta, cuando no está lesionado y ocurre ese milagro que aparece en la cancha, su nivel no es suficiente.

“Nadie engañó a Chivas, muchos advertíamos el riesgo de contratar a un futbolista, legendario, con grave lesión de rodilla. Chicharito ha vendido más camisetas que goles, ha vendido más expectativas que realidades, Chicharito no ha sido la solución”, expresó el periodista.

Ahora tras perderse el partido ante Cruz Azul por lesión, Javier Hernández buscará recuperarse para el encuentro de Jornada 10, donde enfrentarán a los Rayados de Monterrey.

