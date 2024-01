Fernando Gago confirmó que espera a Cade Cowell este lunes en Verde Valle

El director técnico de Chivas, Fernando Gago, reveló que ya saludó al volante mexicoamericano, Cade Cowell, sin embargo, enfatizó que esperará hasta el día lunes, cuando se incorpore al equipo y en el entrenamiento pueda hablar con él a detalle.

“Sí, con Cowell sí, recién lo saludé, a partir del día lunes será en el día a día, cuando me sienta más cómodo para poder hablar con él”, reconoció.

De igual manera, eludió la pregunta sobre si ha tenido comunicación con ‘Chicharito’, motivo por el que enfatizó en que no puede hablar hasta que no entrenen con él, motivo por el que detalló que en el tema de Cade Cowell se espera que lo antes posible se incorpore a los entrenamientos.

“Hasta que no entrenen conmigo, no lo puedo hablar, no lo puedo decir, sé que se van a hacer estudios, y el día lunes o martes ya inicia a entrenar con nosotros”, concluyó

