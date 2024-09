Fernando Gago: “No nos podemos confundir con esta victoria”

El director técnico, Fernando Gago aseguró que pese a la goleada ante el conjunto de Juárez no se pueden confundir con este resultado, ya que aún les queda mucho trabajo por delante en el torneo.

“Creo que el partido en líneas generales fue muy bueno, me voy muy contento por los chicos, por el nivel que vienen mostrando y sigo diciendo lo mismo, no nos tenemos que confundir tampoco con esta victoria, tenemos que seguir trabajando y eso es lo que nos toca a nosotros”, señaló.

De igual manera, el estratega Rojiblanco puntualizó el trabajo de Roberto Alvarado, de quien dijo volvió a recuperar su nivel, tras conseguir un gol y dos asistencias esta tarde.

“No estaba tan concentrado en la semana, no me sorprende la actuación de él para nada, porque creo que es un jugador muy importante para nosotros y tenía que volver a recuperar ese nivel que las primeras jornadas le costó, porque estuvo en una competencia con su selección y no estaba al ritmo de trabajo de pretemporada y necesitaba un trabajo para volver a estar 100% para aguantar toda la temporada”, agregó.

Al final, reveló que hoy mismo le notificó a Armando González que sería titular, por lo que destacó el trabajo del canterano Rojiblanco que llegó a su tercera anotación en su torneo debut.

“Se enteró hoy. Armando viene trabajando con nosotros casi ocho meses, está en un muy buen momento, ha entendido situaciones normales de la juventud y está en un momento que puede pelear el puesto y hoy le tocó jugar, le tocó ser titular y espero que él lo haya disfrutado por cómo él entrena, por cómo es en cada entrenamiento, con el optimismo que vive y eso es muy importante y me pone muy contento que haya podido convertir”, concluyó.

