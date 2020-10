JJ Macías: 'Tricolor no ha llegado al quinto partido de Mundial por la mentalidad de los que jugaron'

Jose Juan Macías sueña con jugar un Mundial con la Selección Mexicana y a su parecer, el hecho de que el combinado nacional no haya accedido al quinto partido (Cuartos de Final) en una Copa del Mundo fuera de nuestro país se debe a la mentalidad de los jugadores que han representado al Tricolor.

"Yo creo que nos hemos quedado ahí por la mentalidad… por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. De eso no puedo comentar nada más al respecto porque no he estado en el vestidor para saberlo, pero ese es mi punto de vista desde afuera", señaló Macías en entrevista para la revista GQ.

"Obviamente, con mucho respeto, hemos estado en el ya merito, pero son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en el día a día, en la concentración, en ese momento de sentir que vas a ganar, porque lo han dicho; no gana el mejor, sino el que está convencido. Pronto voy a estar y créeme que vamos a pasar", añadió el delantero.

El atacante de las Chivas reveló lo que sintió cuando fue llamado por primera vez a la Selección Mayor.

"Es algo inexplicable. Desde escuchar el Himno Nacional en otro país, hasta saber que detrás de esa playera hay millones de personas que esperan que des la mejor versión de ti y los representes. Es la gran responsabilidad, pero es la ideal. Hoy, con el profesor Martino, todo va perfecto. Ha estado ahí para mí, charla conmigo y me ha ayudado en muchos aspectos tácticos en la cancha. Considero que tengo su confianza, eso me hace sentir bien y tener un enorme compromiso", refirió Macías, quien se vislumbra representando a nuestro país en los próximo Juegos Olímpicos.

"Claro que sí me imagino. Quiero estar y voy a estar. Voy a trabajar en el césped para que sea inevitable que me vean y me convoquen. El punto es también ir a ganar la medalla de oro", reveló.

