Chivas: Gallito Vázquez sustituirá a Jesús Molina en juego contra Xolos

Víctor Manuel Vucetich liberará a su 'Gallo' de pelea frente a Tijuana. Ante la baja por lesión de Jesús Molina, el Rey Midas recurrirá a José Juan Vázquez para que se convierta en el referente del medio campo rojiblanco.

El fin de semana pasado, frente a Mazatlán, el estratega del Guadalajara sorprendió al mandar al campo a sus dos contenciones, obteniendo resultados favorables con la dupla Vázquez-Molina, logrando equilibrar al equipo.

“Estoy muy contento y muy agradecido por los minutos y la oportunidad que me han dado el profe Vuce y su cuerpo técnico. Yo sigo preparándome, sí me dan minutos o no, pero estoy al cien por ciento para lo que requiera el entrenador”, declaró el contención rojiblanco a Chivas Tv.

El 'Gallito' tuvo una destacada participación al acertar el 98 por ciento de sus pases, es decir, mandando adecuadamente 52 de 53 conexiones que realizó con algún compañero.

El oriundo de Celaya, Guanajuato, ha tenido mayor participación en este Guard1anes 2020, ya que ha visto actividad en ocho partidos, tres de titular, en donde todo parece indicar que repetirá en el once inicial el domingo contra Xolos.

El autor del gol del título 12 de Chivas aseguró que vislumbra buenas épocas con Víctor Manuel Vucetich al frente, por lo que considera que es necesario el mantenerse trabajando para poder lograrlo.

“Talento hay de sobra. Entonces debemos seguir trabajando, seguir creyéndolo. Creo que vamos a hacer algo importante. Debemos seguir con los pies en la tierra y eso va a ser fundamental para estar arriba

“Sabemos del talento y la capacidad que tenemos todos los que venimos pisando los talones a los titulares. Estamos trabajando siempre al cien por ciento y el que se descuide pues debemos aprovechar el momento”, concluyó el jugador de 32 años.

