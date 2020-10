Chivas: Chicote afirmó que el Rebaño buscará evitar el repechaje

Chivas se aferra a la esperanza de calificar directamente a la Liguilla. El lateral del Rebaño, Cristian Calderón, aseguró que buscan un buen cierre de torneo para poder aspirar a terminar entre los primeros cuatro de la tabla.

“La realidad es que no hemos sido tan constantes, obviamente queremos lo mejor para el equipo, para la institución y nosotros mismos. Hemos tenido altas y bajas. No hemos tenido esa constancia en el torneo, pero estamos decididos de que los partidos que restan lo vamos a hacer de la mejor manera porque todos queremos estar en los primeros lugares y no queremos pelear el repechaje.

“Existe una motivación en el equipo, todos estamos contentos porque se termine el torneo y estar en los primeros cuatro”, explicó en conferencia.

Pese a que tuvieron un mal arranque de torneo y acumulan varios torneos sin calificar, el Chicote confía en que entrando a la siguiente fase, el Rebaño será el rival a vencer.

“Sabemos que Chivas no ha tenido una Liguilla desde aquel campeonato. Hoy el equipo tiene esa confianza, no hemos parado.

“Chivas está para muchas cosas, si bien no se empezó bien el torneo, terminamos perdiendo puntos importantes, pero tenemos la confianza y la fe de terminar en los primeros cuatro lugares y ahí seremos el rival más difícil a vencer”, puntualizó.

