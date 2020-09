Chivas: Raúl Gudiño no garantiza su permanencia en el Rebaño

Raúl Gudiño no asegura su futuro en Chivas. El guardameta rojiblanco prefiere enfocarse en el día a día y pensar después con respecta a su futuro, aunque confirmó que está en charlas de renovación.

“Conforme van pasando las cosas uno se va adaptando y tomando las cosas buenas o malas. Son decisiones que se tomarán en su momento, en momentos de Draft. Ahorita estamos aquí, siempre voy a defender a muerte la playera que tengo puesta. Ya se verá en su momento, se tomarán las decisiones junto a la directiva.

“Apenas en eso estamos en pláticas con Ricardo, pero todavía no sabemos. Veremos qué se presenta en un futuro. Ahorita estoy contento en Chivas y veremos qué se presenta. Todavía me queda un tiempito (de contrato)”, explicó en conferencia.

El exportero del Porto aseguró que no le inquietaría que la directiva decidiera traer a otro portero con más tiempo bajo los tres postes, ya que no es su decisión, aunque admitió que se siente un cancerbero seguro.

“A final de cuentas la decisión de incorporar jugadores es de los directivos. Ellos se encargan de armar un equipo competitivo para el club. Esas decisiones a uno no le tocan, a mí me toca demostrar que estoy listo.

“La experiencia no te la dan los años, sino las vivencias. En esa cuestión creo que la experiencia te puedo decir unas y otros porteros otras. Me siento un portero seguro y experimentado. Eso me ha mantenido como un portero estable”, detalló.

