José Juan Macías 'se quiebra' al hablar de segunda etapa en Chivas: 'Claro que duele'

José Juan Macías compartió sus sentimientos tras su reciente salida de Chivas y su nueva etapa en Santos Laguna. Macías, quien enfrentó múltiples lesiones durante su tiempo en Chivas, decidió buscar una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

“Claro que duele, ¿por qué? Porque siempre tuve el respaldo de la afición, las lesiones no me dejaron, ahí uno se queda con esa espinita, pero también aceptar que es la vida y que no se dio y la vida sigue”, expresó Macías en entrevista para Fox Sports.

"UN ERROR QUE NO COMETERÍA OTRA VEZ, ES IRME A PRÉSTAMO" Macías señaló que no volvería a irse a préstamo porque así no le dan el valor que se merece al jugador. Sobre Chivas, sí se queda con la espinita de haber triunfado con el Rebaño @fersch_4 pic.twitter.com/Fz5FTIPfpi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 27, 2024

Macías apunta a regresar a Selección Mexicana

A sus 24 años, Macías sigue siendo uno de los prospectos más prometedores para la Selección Mexicana. Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, el delantero sabe que debe ganarse su lugar con goles y un rendimiento constante en Santos Laguna. Aunque Santiago Giménez se perfila como el delantero titular del Tri, Macías está decidido a luchar por su oportunidad.

“Yo creo que con goles no vería por qué no tener esa oportunidad, aparte que el técnico me conoce muy bien, tengo muy buena relación con él y pues todos los compañeros que están ahí los conozco desde la Subs, desde las inferiores, desde las selecciones. Nos conocemos y espero con base en los resultados y rendimiento poder tener la oportunidad”, afirmó Macías.

