José Luis Real: 'JJ Macías tiene más recursos que Chicharito Hernández'

José Juan Macías continúa caminando como leyenda. El delantero de las Chivas ha tenido un buen arranque de torneo marcando en los cuatro partidos que ha podido disputar, por lo que en caso de anotar el próximo lunes ante Pachuca, igualaría una marca impuesta por Javier Hernández en 2010.

Durante el lejano Bicentenario 2010, CH14 vivió su mejor campaña con la casaca rojiblanca, marcando al menos un gol en cinco partidos consecutivos (Toluca, Tigres, Estudiantes Tecos, Querétaro y Atlante), igualando una marca que dentro del Rebaño permaneció durante 24 años cuando en la campaña 1986-87 Eduardo de la Torre realizó la misma hazaña.

Uno de los principales impulsores de la carrera del Chicharito, José Luis 'Güero' Real, aseguró a RÉCORD que observa en JJ más condiciones que las de Hernández, debido a que tiene otras opciones que le permiten sobresalir, aunque juegue solo.

“Macías tiene más recursos que Javier. Chícharo es más del área, más rematador, pero Macías se puede hacer la jugada, tiene más recursos. No recuerdo un jugador de la edad de Macías con esa cantidad de goles.

“Ha demostrado siempre que tiene gol, pero la diferencia con Javier es que Macías se los puede fabricar más y Javier era súper efectivo dentro del área por los extremos y el acompañamiento de Omar Bravo”, explicó a éste diario.

Ahora, 11 años después, JJ continúa siendo protagonista en el Guadalajara y tratará de igualar la marca que, en torneos cortos, solamente le pertenece a Hernández, ya que ha anotado en cuatro cotejos consecutivos, convirtiendo a Atlético San Luis, Juárez, León y Necaxa en sus víctimas.

“Lo que hacía la diferencia en Javier, hasta donde yo lo conocí, era su mentalidad. No puedo hablar de la actualidad, porque no estoy cerca, no hablo con él, pero si algo lo distinguió acá, además de por ser un rematador clásico era su mentalidad.

“En el caso de Macías, creo que es un joven con muchísimo futuro que puede llegar a lograr cosas muy importantes, pero creo que necesita, por lo menos, este torneo en México y que siguiera otro torneo en Chivas, pero bien acompañado. Si va a seguir jugando aislado, lo mejor sería que se fuera al extranjero. Macías tiene un gran futuro, pero no lo podemos poner como alguien consolidado. Va en ese camino, no tengo duda de que va a lograr cosas importantes, pero creo que le falta el cobijo que no tiene él y que sí tuvo Chícharo”, concluyó el 'Güero' Real.

