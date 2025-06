Juan Carlos Osorio revela cómo se cayó su llegada a Chivas: 'Me acusaron de algo humillante'

Lo rechazaron rumbo al aeropuerto. Chivas se alista para una nueva temporada con un nuevo entrenador al mando. Gabriel Milito ahora buscará llevar a Chivas a lo más alto de la Liga MX, sin embargo, previo a la llegada del argentino el cuadro rojiblanco evaluó contratar a otros estrategas entre ellos, Juan Carlos Osorio.

Tras ser despedido de Tijuana, el estratega colombiano se acercó a un par de equipo para mantenerse en el futbol mexicano, entre ellos Chivas. A pesar de esto, Osorio no encontró equipo de cara a la siguiente temporada.

Hace unos meses se rumoró que, el técnico no llegó al Rebaño Sagrado por unas “situaciones delicadas” que hizo cuando dirigía al Tijuana, aunque no se detalló en exactitud lo que hizo Osorio, esto habría afectado se llegada a Chivas.

Responde ante las acusaciones

Hoy Osorio habló en entrevista con David Faitelson donde, habló sobre distintos aspectos, entre ellos su fichaje fallido con Chivas. De acuerdo con el colombiano, estuvo a punto de firmar con el Rebaño, pero rumbo al aeropuerto el equipo mexicano decidió que ‘siempre no’.

“Estábamos en Santa Fe, en la Ciudad de México. La gente de Chivas me dijo que la mañana siguiente viajábamos a Guadalajara para la presentación. (Pero) rumbo al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante”, confesó el entrenador.

El estratega tampoco dio más detalles, pero se espera que pronto revelen más detalles sobre su fichaje fallido con el Rebaño Sagrado.

