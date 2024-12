Miguel Herrera 'revienta' a Óscar García tras su presentación con Chivas

Oscar García, fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara este viernes en Verde Valle. Durante su presentación, el estratega español destacó la importancia del equipo a nivel mundial, he incluso lo comparó con Barcelona y Real Madrid.

De acuerdo con el nuevo DT rojiblanco, Chivas es visto como los equipos españoles debido a su transcendencia y a la exigencia que se vive día a día. Sin embargo, Miguel Herrera no está de acuerdo, por lo que le pidió ‘no vender espejitos’.

En una reciente participación en La Última Palabra, el ahora analista de Fox Sports criticó el discurso de presentación del técnico español pues, aunque quiere que a Chivas le vaya bien, ve complicado el paso del DT con el equipo.

“Nos encanta que nos vendan espejitos. Yo deseo que le vaya bien, yo siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Entonces me encantaría que le vaya bien por Chivas. Pero uno dudaría que les vaya bien. Está bien que prometa muchas cosas, pero es un equipo muy exigente. No hay manera de compararlo (con Real Madrid o Barcelona) eso es una falacia”, afirmó el Piojo en el programa.

A pesar de las críticas recibidas, el entrenador español, prometió que buscará a hacer a Chivas protagonista, por lo que buscará trabajar desde su primera semana para ello. “Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, proactivo, que el rival reaccione a lo que propongo. Vengo a un equipo grande, pero no soy mago y a partir de la primera semana vamos a trabajar como quiero”, reveló.

