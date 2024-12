Óscar García: "Chivas es conocido como el Barcelona o el Real Madrid"

En su presentación como director técnico de Chivas, el estratega español, Oscar García aseguró que el Guadalajara en Europa es visto como un equipo como el Barcelona y Real Madrid, esto debido a la transcendencia que tiene y la exigencia que se vive en un equipo como el Rebaño Sagrado.

“Bueno, ustedes no sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, yo soy de Barcelona, pero de la grandeza de este club, de la identidad, cuando me llamó Juan Carlos me sentí el hombre más afortunado del mundo, más afortunado del mundo, porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid, en Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor al otro día sí y con eso te lo presumo todo.

“La felicidad enorme, una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición no estaría aquí, por muy grande que sea el club, y me convencieron muy muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo, y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”, señaló.

De igual manera, destacó que espera tener un equipo protagonista y proactivo, por lo que enfatizó en que no es un mago por lo que tendrán que trabajar desde el inicio en la búsqueda del campeonato, además de que puntualizó que no ve en crisis al futbol mexicano.

“Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, proactivo. Que el rival reaccione a lo que propongo. Vengo a une quipo grande. No soy mago y a partir de la primera semana vamos a trabajar como quiero. Me imagino un equipo. Quiero une quepo apasionando, reflejo de la gente. No sé si estoy de acuerdo que el futbol mexicano que está en crisis, veo un nivel muy bueno, no sé si haya en América una liga así de pareja”, agregó

Al final, dijo que es un honor el que un equipo como Chivas se haya fijado en él, por lo que hará que la gente del Guadalajara que se sienta orgullosa.

“Para mí es un honor que Chivas se haya fijado en mí. Estoy en deuda con el que. El futbol da muchas vueltas, pero quiero estar el máximo tiempo posible. Que vean en el terreno de juego lo que son ellos, dignidad, pasión, ambición. Quiero ver eso en el equipo, si hacemos eso, la afición estará orgullosa”, concluyó.

