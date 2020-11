Oribe Peralta sobre JJ Macías: 'Está frustrado por adoptar expectativas de otros'

El jugador de Chivas, Oribe Peralta habló sobre el mal momento que vive José Juan Macías en el Rebaño Sagrado y dio la posible razón de su bajo rendimiento en el Guardianes 2020.

"Creo que él se ha tomado todas las expectativas que le ha puesto la prensa, la gente, la directiva, se las ha tomado como propias, entonces al no cumplirlas se siente frustrado", aseguró Peralta en entrevista con TUDN.

Para Oribe, JJ tiene que volver a disfrutar del futbol para regresar al nivel que demostró anteriormente, ganar confianza y cumplir su sueño de jugar en Europa.





"Él tiene que volver a disfrutar el futbol, al por qué empezó a jugar a demostrar la calidad que realmente tiene. Porque cuando uno juega con presión, cuando uno está pensando en meter gol porque si no van a hablar mal de mí y si no meto gol no ayudo al equipo, esa presión se la genera uno mismo", finalizó.

Chivas recibirá a Rayados durante la última jornada del Guardianes 2020, con la misión de ganar y tomar confianza rumbo al Repechaje.

