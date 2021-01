Pollo Briseño sobre indisciplinas: 'Como futbolistas debemos dar el ejemplo a la sociedad'

Antonio Briseño considera que las sanciones impuestas por la Liga en caso de que algún jugador incurra en una indisciplina durante la pandemia no serán suficientes, ya que es una situación que se vive en todo el mundo, aunque sí hizo hincapié en que los jugadores deben entender que son personajes públicos.

“Voy a ser un poco aguafiestas, pero esto no va a acabar, en todas partes del mundo pasa lo mismo, pero a final de cuentas no sé si deban pegarte en el bolsillo o no, pero debemos saber que estamos en un momento difícil. No sé cuál sea la mejor manera de hacer entender al ser humano. Nosotros somos futbolistas, pero también hay gente que va a una fiesta y les vale madre porque no les importa que les tomen fotos y quieren seguir divirtiéndose.

“Nosotros como futbolistas debemos aprender que no somos como las personas comunes y corrientes, somos un ejemplo para la sociedad. Debes divertirte de otra manera porque eres figura pública, va a estar hablando de ti en cada noticiero si haces algo malo. No sé si sea necesaria la multa, pero sí debemos entender que somos un ejemplo para la sociedad”, explicó en conferencia.

El 'Pollo' reiteró que como personajes públicos deben de lidiar con la responsabilidad que eso implica, por lo que deben de comportarse adecuadamente para hacer entender a la gente la importancia de los cuidados durante la pandemia.

“Somos personas públicas, de ejemplo y nos está viendo constantemente. Muchas veces se le exige muchísimo más a un futbolista que a cualquier otro tipo de personas. Si estamos en ese foco debemos dar el ejemplo y ahorita ante la situación complicada en el país y a nivel mundial por la pandemia y si puedes guardarte en tu casa lo debes de hacer.

“Hay necesidades de primera mano que debes hacerlas, pero si puedes guardarte y dejar que otras personas, que no son figuras públicas que no va a estar hablando de ellas, y que los niños no van a seguir su ejemplo. Como futbolista debe hacer su labor social para que el mundo entienda de que no estamos de vacaciones o algo parecido, en este momento es encerrarte, estar en tu casa y ya vendrán las vacunas y ese tipo de cosas. En este momento es una medida muy buena y debemos dar el ejemplo a la sociedad”, concluyó Briseño.