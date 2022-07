Santiago Ormeño: “Siento feo que la gente me quiera quitar mi nacionalidad mexicana"

La polémica de la doble nacionalidad de Santiago Ormeño sigue dando de que hablar y, en esta ocasión fue el propio atacante quien lamentó todo lo que se ha dicho respecto a este tema.

“Sinceramente, siento feo que la gente me quiera quitar mi nacionalidad, también tengo la nacionalidad peruana, pero también ser mexicano, soy nacido en México”, sentenció el atacante entrevista para TV Azteca.

Sin embargo, Ormeño se siente agradecido por este fichaje y no dudó en externar esa alegría por jugar en Chivas, uno de los equipos más importante de la Liga MX.

"Estaba escrito en mi destino (llegar a Chivas), estoy muy feliz y agradecido con la vida por tener esta oportunidad”, expresó.

Además ilusionó a toda la nación rojiblanca, pues 'amenazó' con mostar el mejor nivel de su carrera en esta nueva etapa con el Guadalajara.

“Sabemos que no fue de mi mejor año, el anterior fue excelente, este no fue el mejor, tal vez no tuve la oportunidad como yo hubiese querido, no jugué tanto como quisiera, pero no quiero la versión de Puebla, quiero mi mejor versión, una mejor que en Puebla", finalizó.

