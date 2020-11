Tomas Boy: 'No hay otro jugador en México como La Chofis López'

Tomás Boy, quien dirigió a Chivas durante parte del Clausura y Apertura 2019, habló sobre la actualidad del equipo rojiblanco y alabó a jugadores como Eduardo 'Chofis' López, hoy separado de la institución, pero a quien considera un gran jugador.

"Me tocó estar con jugadores fantásticos en las Chivas. La Chofis es un jugador que no hay en México dos jugadores del mismo nivel. (Alan) Pulido, jugador fabuloso, fantástico, goleador; ahorita en la MLS es el único mexicano considerado para el Juego de Estrellas en Estados Unidos", confesó el Jefe en entrevista con ESPN.

"Creo que con él han sido demasiado exigentes. Eduardo López, con todo respeto para la institución para la que yo dirigí antes, según ellos, él no reunía las condiciones que yo creía que sí reunía. Es uno de estos tipos de jugadores que cuando empezó hizo una jugada de 10 puntos en su carrera y, entonces, cada vez que entra a la cancha la gente le exige 10 puntos, si pierde la pelota es un chifladero, si no hace su gran jugada de 10, entonces está jugando mal y yo creo que un gran jugador hace jugadas de 6, de 5, de 3, hasta que llega a la 10, les pasa a los grandes jugadores", añadió el hoy entrenador del Mazatlán FC.

ME DOLÍO SALIR DE CHIVAS

A poco más de un año de su salida del banquillo rojiblanco, Boy confesó que no entendió el por qué no continuó en el cargo.

"Claro que me dolió muchísimo, porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños tienen derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva, para nada; en cambio, me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual", sentenció Tomás Boy.

