Chivas: Hiram Mier vería justo inhabilitar a Ignacio Rivero por lesión de Alexis Vega

Una acción de juego entre Alexis Vega e Ignacio Rivero en el encuentro amistoso entre la Selección Mexicana Sub 23 y Cruz Azul en el Centro de Alto Rendimiento provocó un esguince en el tobillo derecho de Vega, lo que lo dejará fuera de acción de cuatro a seis semanas por lo que se perderá el Repechaje ante Necaxa y una eventual Liguilla.

La directiva de las Chivas solicitó a la Liga MX, la inhabilitación del jugador de La Máquina, algo que a los ojos del zaguero Hiram Mier sería lo justo.

"Para mí sería justo que ahora que Alexis no puede participar, el jugador que participó en la jugada tampoco pueda participar, para mí sería lo justo, ese tipo de entradas se pueden evitar. En un partido de liga u oficial no te tiras así, estás expuesto a que te expulsen o lastimar al rival, no digo que sea intencional, pero hay riesgo de lastimar al hacerlo así", reveló el defensor en entrevista con Marca Claro.

"No quiero entrar en polémica, hay de entradas a entradas, es un juego de contacto, pero yo como defensa al 'tirarte' así contra un compañero de trabajo sabes que estás en riesgo de lastimar al otro", añadió Mier.

Aunque para el excentral del Querétaro, la ausencia de Vega y José Juan Macías, también por lesión no deberán afectar el accionar del equipo cuando se enfrenten a Necaxa por el pase a los Cuartos de Final del Guard1anes 2020.

"No desmotiva, pero duele, Vega y Macías son jugadores importantes que en el torneo hicieron buenas cosas, tenemos suficiente plantel y al que le toque hacerlo lo hará bien", aseguró Hiram Mier.

