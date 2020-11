Vucetich tras lesión de Vega: 'No hubo un reporte médico ni le dieron la debida atención'

Víctor Manuel Vucetich explotó en contra de la Femexfut, pues Alexis Vega se lesionó durante un partido amistoso entre la Selección Mexicana Sub-23 y Cruz Azul, días antes de que Chivas enfrente en el repechaje a Necaxa.

El técnico rojiblanco aseguró que su jugador no fue atendido oportunamente: “No hubo un reporte médico, no le hicieron una resonancia, no le dieron la debida atención. Es algo imperdonable”, mencionó en entrevista con TUDN.

El 'Rey Midas' cree que priorizan las necesidades del Tri que la de los clubes: “Las cosas se deben de hacer de una forma correcta, cuidando, principalmente, los intereses de los equipos. Los jugadores pertenecen a los equipos y estos con gusto apoyan a la selección”, agregó.

“Es incongruente. No se debe de tomar a la ligera este tipo de cosas, por eso siempre hay protestas por parte de los clubes, porque parece que están primero los intereses de la selección”, explicó.

Chivas no ha podido trabajar con equipo completo, ya que Cristian Calderón, Jesús Angulo, Alexis Vega y Fernando Beltrán fueron convocados por Jaime Lozano, mientras que Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda se fueron de gira con Gerardo Martino.

Víctor Manuel Vucetich explota contra la Femexfut y el Tri Sub-23 En exclusiva para @Lineade4TUDN

Por TUDN pic.twitter.com/NHQPB4gmsi — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 18, 2020

El experimentado estratega espera que estos dos últimos lleguen con bien al país y que se encentren en condiciones para poder jugar este fin de semana.

“Contamos con ellos, esperamos que lleguen bien del viaje. Hay que tomar la decisión si van a participar o no por la fatiga y el cansancio que van a tener”, indicó.

Víctor Manuel Vucetich perdió a Alexis Vega y a José Juan Macías, por lo que tendrá que recurrir a los servicios de Ángel Záldivar; sin embargo, todavía no decide si su compañero será Oribe Peralta o Ronaldo Cisneros.

“No lo he decidido. Hoy hice un ensayo, hay varias alternativas. Se fueron seis jugadores previo a la semana de la repesca. Hasta hoy pude hacer un poco de futbol y tuve que recurrir a las categorías inferiores”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: FOTO PRESENTADA SOBRE BARRIDA DE RIVERO A VEGA NO CORRESPONDE AL MOMENTO DE LA LESIÓN