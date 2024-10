¿Y Chivas? ‘Pocho’ Guzmán sobre su etapa en Pachuca: “Lo mejor que me ha pasado en la vida”

Hace un par de temporadas, Víctor Guzmán aún era un jugador determinante e indiscutible con Chivas, pero los últimos torneos el mediocampista mexicano ha atravesado un bajón de nivel que lo ha tenido relegado en el banquillo de suplentes y en medio de este bache en su carrera, ‘Pocho’ catalogó como lo mejor de su vida el haber jugado en Pachuca, a pesar de seguir en Guadalajara.



En entrevista para el Podcast ‘El Capi’, de la leyenda Rojiblanca Ramón Morales, ‘Pocho’ Guzmán recordó como vivió su traspaso de Chivas a Pachuca en busca de consolidar su carrera en primera división y no dudó en mencionar que ha sido lo mejor que la ha pasado, además de recordar aquella época con todos los jóvenes estrellas de los Tuzos.

"Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Fue algo que, yo iba como un niño, 20 años, pero ya me sentía viejo porque Chucky tenía 18 años, ya había debutado; Pizarro, es un año más grande, ya había debutado; Jürgen Damm ya era titular; 'Guti' ya era capitán con 19 años, 20 años; el 'Burrito' con 25 años, no era tan grande”, declaró Guzmán.

De igual forma Guzmán recuerda como fue su regreso al club donde se formó como futbolista, el Club Deportivo Guadalajara, recordando que fue señalado de dejar a Pachuca e ir a Chivas por dinero, pero también recuerda el cariño de la afición tuza y señala que ese momento de su carrera pasó de ser una promesa a una realidad.

La gente me decía 'ya no nos daba felicidad ver al Pachuca porque en aquel tiempo era un equipazo'. En Pachuca la gente me quiere mucho, así como hay gente que te revienta y dice 'te fuiste a Chivas por dinero', hay de todo. Entonces, yo agarré mucho cariño en Pachuca, demasiado, la gente me decía 'gracias a ti, Pachuca quedó campeón'. Sí cambió de ser una promesa a ser una realidad", finalizo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ JUGADORES DE LA LIGA MX FUERON CONVOCADOS A SUS SELECCIONES EN ESTA FECHA FIFA?