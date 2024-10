Marco Fabián ante la crisis de Chivas: “Amaury tiene que salir a dar la cara”

El ex futbolista de Chivas, Marco Fabián aseguró que ante el mal momento que vive el Guadalajara, el propietario del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara tiene que salir a dar la cara por el equipo, ya que consideró esto sería algo importante para poner orden en la institución.

“Hoy en día creo que todo va de la mano, no es difícil, yo creo que tienen que dar muy rápido la vuelta a la página. Amaury tiene que hacer algo y tomar decisiones importantes, primeramente, que saliera él a dar la cara, él siendo el presidente y dueño del equipo, que pudiera poner orden en cuestiones por ejemplo lo del técnico, no sé qué cláusula haya tenido, pero no puede ser que no pongas una cláusula, no sé quién ha hecho, en donde no se te pueda ir en cualquier momento”, señaló en entrevista para Fox Sports Radio.

De igual manera, consideró que tiene que existir mayor cuidado por parte de la directiva del Guadalajara en los contratos con los entrenadores, ya que no puede volver a suceder algo como lo que actualmente pasa con Fernando Gago.

“Yo creo que debe haber cláusulas importantes o procesos donde tú tengas claro que el entrenador va a estar contigo en tu proyecto y que no estés siempre dudando de eso, más allá y aparte de que es una institución con mucho prestigio, yo simplemente de eso, creo que se tiene que empezar a dar la cara y a tomar decisiones y si se va, bueno, quien llegue ya a respetar eso y hacer las cosas bien desde un principio”, agregó.

Al final, estableció que es una situación triste y difícil lo que esta pasando con Chivas, ya que consideró que es inaceptable que Guadalajara haya perdido los dos clásicos en el actual semestre.

“Difícil, difícil y triste lo que está pasando. Es una institución, obviamente, al igual que América histórica, una institución que todo lo bueno se maximiza muy grande, pero también las cosas malas y más el bache que está sucediendo ahora, porque le da la vuelta al mundo en muchas situaciones, que se te vayan entrenadores de esta manera. Lo que está pasando, que aparte para mí lo deportivo a veces es lo más importante y los malos resultados, yo creo que viene de la mano, pero yo que estuve como jugador era inaceptable perder los clásicos, por ejemplo, perder partidos importantes”, concluyó.

