Zinedine Sidane, del borde del retiro a ser refuerzo de Chivas

El Presidente del equipo Halcones de Zapopan, Jonathan González, en entrevista para RÉCORD, reveló que el juvenil Zinedine Sidane estuvo cerca de retirarse del futbol ante la desesperación por no avanzar en su carrera como futbolista.

“Es un chavo muy disciplinado, inició con nosotros desde tercera división, de hecho, estuvo a punto de dejar el futbol, yo tuve una pequeña plática con él y le dije que no se desesperaran, afortunadamente Halcones es uno de los clubes de la Liga Premier que tiene muy buena difusión, le dije que se quedará, que siguiera jugando bien y se enfocara en su desarrollo, ya que tendría una oportunidad, que esta exposición, le íbamos ayudar a dársela para irse a otros lugares”, aseguró.

De igual manera, el presidente del conjunto Zapopano, detalló que el traspaso del futbolista se complicó en un inicio por la negativa de Chivas por adquirir económicamente al futbolista, sin embargo, como institución determinaron darle la oportunidad a su jugador de ir a Chivas, para que este continuará creciendo futbolísticamente.

“Fue por parte del cuerpo técnico, antes de terminar el torneo, la primera vuelta de nosotros, la gente de Chivas se acercó al jugador y aceptó, él ya tenía entrenando con Chivas como cinco semanas, y después llegó el tema de la baja porque tenía contrato con nosotros, y empezó la complicación de te lo llevas pero cuanto vas a ofrecer por el jugador, hubo una negativa de Chivas, al final por ser club grande con todo este organigrama del futbol mexicano, se sienten con el poder de me gustó este chavo y me lo llevo, y de no ser así pues no.

“Hay una parte que nos protege a nosotros como clubes que son los derechos de formación, si el jugador debutó profesionalmente con un equipo, se va a otro o al extranjero, tenemos un porcentaje de los derechos de formación, entonces por ahí vino el tema. Otro punto es que nosotros como club y como personas no queríamos truncar un sueño o un avance a este jugador que es menor de edad, tiene 17 años, no podíamos exigir que si Chivas no pagaba, no te vas, fuimos consientes para dar esta oportunidad, creo que fue bueno”, aseguró.

Al final, Jonathan González reconoció que el futbolista, cuerpo técnico y el entorno del club de Halcones de Zapopan, influyeron en la determinación para que Zinedine Sidane se incorporara a Chivas, ya que no querían truncar la carrera del juvenil mexicano.

“Sin nuestra baja no se iba a poder hacer nada, para mí fue complicado porque de no pagarnos, no íbamos a soltar a los jugadores, porque iba a ser de esa manera, y bueno tuvimos unas platicas el vicepresidente de Halcones habló conmigo, al igual que algunos amigos, cuerpo técnico y los jugadores, y determinamos que no podíamos truncar su carrera, no quisimos estar con esa premisa”, concluyó.

