Almada: 'Cruz Azul trató de ensuciar el juego y el árbitro fue permisivo'

El entrenador de Santos, Guillermo Almada, reconoció que se le hizo muy difícil enfrentar a Cruz Azul luego del empate a un gol que sacaron jugando en casa. El uruguayo terminó frustrado al no poder derrotar a los de La Noria.

“Estamos frustrados, fuimos y buscamos en todo el partido. Se nos hizo difícil encontrar la apertura porque Cruz Azul tiene muchos jugadores de experiencia y no es fácil encontrar un hueco y más porque pararon mucha gente atrás”, aseguró Almada ante los medios de comunicación.

A pesar del sabor amargo que les dejó el segundo encuentro del Apertura 2021, Almada comentó que tanto La Máquina como los de la Comarca dieron batalla dentro del terreno de juego, pero el arbitraje dio mucho de que hablar en este encuentro.

“Solo hubo un equipo que intentó jugar, Cruz Azul trató de ensuciar el juego y con un árbitro permisivo… Me cuesta entender que se pregonan muchas cosas, que sacan a los alcanza pelotas, que colaboremos a que haya continuidad y el árbitro da cinco minutos cuando ensuciaron el juego, hubo cinco cambios de cada lado", comentó.

"Luego se dice que no colaboramos para mejorar el futbol y el principal artista son los árbitros. Si alguien propone no jugar hay que castigarlo, si deben expulsar a tres futbolistas hay que hacerlo. Se pregona mucho pero no se hace. Me cuesta entender cosas que hablamos entre todos, pero que no se llevan a cabo”, agregó.

Asimismo, tras arremeter contra la poca efectividad que demuestran los árbitros dentro de la cancha, el técnico reveló que ha tenido pláticas con Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje respecto al espectáculo que se da en casa jornada.

“Hemos tenido charlas con el arbitraje, y estoy de acuerdo con Brizio (Arturo) de que hay que dar un espectáculo y el que no quiera hay que combatirlo, pero no se hace”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN REYNOSO A PEÑA EN EL SANTOS VS CRUZ AZUL: "ALEXIS, RÓMPELE LA CABEZA"