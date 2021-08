Juan Reynoso a Peña en el Santos vs Cruz Azul: "Alexis, rómpele la cabeza"

La pasionalidad de Juan Reynoso a nivel de cancha no es ningún secreto, pues cada jornada se le ve viviendo al máximo la dirección técnica de Cruz Azul, y en el partido vs Santos no fue la excepción.

El mandamás celeste aprovechó la pausa de hidratación para dar instrucciones a sus dirigidos; Alexis Peña, zaguero que vio sus primeros minutos como cementero, recibió una peculiar indicación del DT peruano, quien fue muy explícito en lo que le pidió al defensa.

"Alexis, rómpele la cabeza." - Don Juan Máximo Reynoso.pic.twitter.com/0H6A5vQhp3 — Club de la Novena. (@AzulDePelea) August 1, 2021

"Alexis, rómpele la cabeza", le pidió Juan Máximo a Peña, quien debía mostrar una marca más férrea. El momento fue captado por la transmisión de televisión y se volvió viral de inmediato.

Cruz Azul fue víctima de sus propios errores y terminó empatando a una anotación frente a Santos Laguna, en la reedición de la Final del Guard1anes 2021, en la que consiguió su noveno título de Liga MX, el primero en poco más de 23 años.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: ENFRENTÓ A SANTOS CON 10 BAJAS EN LA JORNADA 2