Ángel Sepúlveda, goleador de Cruz Azul, buscará hacerle gol al equipo de sus amores

Ángel Sepúlveda está convertido en el futbolista más importante de Cruz Azul y el mejor goleador mexicano del torneo Apertura 2023 con 9 anotaciones, número que buscará incrementar cuando este fin de semana se enfrente a Chivas, al equipo que le iba cuando era niño y en el que no pudo triunfar en su breve paso por ahí.

Llegado del Querétaro sobre el cierre del mercado de fichajes, desde la Jornada 7 el ‘Cuate’, de 32 años, ha disputado 8 partidos con La Máquina, 5 de ellos como titular que se traducen en 464 minutos y 6 goles, los cuales han significado 9 de los 17 puntos que tienen al equipo cementero en la posición 14 y peleando por clasificar al Play-In.

EN CHIVAS PASÓ SIN PENA NI GLORIA

Pero antes de esta aventura, Sepúlveda ya había tenido su oportunidad con uno de los llamados ‘equipos grandes’ del futbol mexicano, cuando en el Apertura 2018 fue fichado por el Rebaño, cumpliendo así el sueño de jugar para el equipo de sus amores. “Chivas es el equipo más grande, al que le iba de niño”, declaró en aquel momento.

Sin embargo, aquella fue una amarga experiencia para el delantero mexicano, al apenas durar un torneo defendiendo la playera rojiblanca, en el que jugó 11 partidos entre Liga y Copa MX, marcando sólo un gol.

“ Tuve un paso rápido, no tuve los minutos que hubiera querido. Se especulan, se hablan muchas cosas de por medio. Creo que hoy, después de tantos años de jugar en diferentes posiciones, de jugar por fuera, en su momento tuve poca oportunidad de jugar de nueve”, declaró recién Sepúlveda sobre su paso por las Chivas.

SEPÚLVEDA CUMPLIÓ EL SUEÑO DE SER FUTBOLISTA PARA AYUDAR A SU FAMILIA

A Ángel Sepúlveda también hay que reconocerle su perseverancia, pues aunque actualmente todo es alegría por su paso goleador con Cruz Azul, tiene una historia de vida que implica sacrificio, carencias y una promesa de sacar a su familia adelante, a la cual dejó con 16 años en el pueblo de Cenobio Moreno, en Apatzingán, Michoacán, para cumplir su sueño de ser futbolista.

“ Les dije (a sus padres) cuando salí (de su casa), que algún día les construiría una casita. Tenía un problema con el balón, no lo soltaba. Les quebré la teja, todo lo quebrada y les dije que en la primera oportunidad les construiría su casita, lo que le pondría (a la finca) y gracias a Dios ya se las pude construir gracias al futbol.

“ Cuando salí no tenía ropa, le dije a uno de mis hermanos ‘dame ropa o qué’. Tan forzado y todo, me dio. Le dije que el día de mañana se lo regresaría, le ayudaría y pude hacerlo, lo cual me da mucha felicidad. Desde niño se los prometí. Mis dos hermanos trabajan con mi papá, en el ganado, en el campo más que nada”, declaró Sepúlveda en una entrevista en 2018.