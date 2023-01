Carlos Hermosillo revienta a Cruz Azul y lo llama "equipo chico"

Carlos Hermosillo, delantero campeón con la Máquina de Cruz Azul, señaló que en la actualidad el cuadro cementero es "un equipo chico" tras las acciones que ha tomado la actual dirigencia.

El llamado 'Grandote de Cerro Azul' explicó en entrevista con Diario AS que es increíble como la directiva cementera actual tomó un equipo grande y ellos lo convirtieron en un equipo chico.

"Cuando toman el equipo estos llamados directivos entre comillas, lo que hacen es tener un equipo grande y lo convierten en un equipo chico, con contrataciones, pero sobre todo primero con una pésima planeación", comentó Hermosillo.

Además, el exjugador de La Máquina criticó las recientes contrataciones que ha hecho la directiva, ya que mencionó que en su gran mayoría son jugadores de bajo perfil.

"En segundo, unas contrataciones que la verdad no se entiende porque si tú te pones a ver las estadísticas de los jugadores que han llegado en estas últimas administraciones con estos hombres, todos son de bajo perfil", detalló el exfutbolista.

Y finalmente, sentenció que esta planeación va a traer problemas en el Clausura 2023. "Pareciera que Cruz Azul se convirtió en un equipo chico y a mí no me extrañan los resultados, nada, en lo absoluto, me parece que es consecuencia, ojo aunque el equipo no ha jugado mal, pero lamentablemente no le alcanza".

